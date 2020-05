Villanova Basket, arrivano le mascherine dei "Tigers" per giocare in sicurezza

La mascherina si indosserà ancora per lungo tempo, almeno in determinati luoghi e situazioni. Anche la pallacanestro deve fare i conti con questa “disposizione”e perché dunque non prevedere una mascherina per la “palla a spicchi”, personalizzata per la società di basket, un “capo d’abbigliamento” che si aggiunge a divisa, felpa, tuta e giacchetto?

In attesa di conoscere con maggiore precisione quando si potrà ritornare in palestra ad allenarsi e sul campo a giocare, Villanova Basket inizia a prepararsi indossando la mascherina Tigers. Un dispositivo di protezione con il logo delle Tigri, a colori, simpatico e spiritoso ma totalmente omologato, nato grazie alla collaborazione con La Pieve Poligrafica Editore di Villa Verucchio, l’azienda che tra le primissime ha iniziato a stampare mascherine personalizzate per locali, aziende e anche società sportive. Colorate e con qualsiasi logo, in poche copie o migliaia di pezzi, le mascherine personalizzate usa e getta (8 ore di utilizzo) sono realizzate in due tipologie: in carta filtrante certificata, totalmente riciclabile, oppure in tessuto non tessuto (tnt), ecosostenibili.

La Pieve “vestirà” dunque Villanova Basket Tigers con mascherine personalizzate con logo e colori della società. “Siamo orgogliosi di ‘entrare in campo’ con questo servizio, - commentano i fratelli Filippo e Giuseppe Pedrosi, titolari de La Pieve - e di farlo con una realtà importante dello sport del territorio come Villanova Tigers”.

“Il basket giocato è – per ora – ancora un miraggio, ma i Tigers non possono stare con le mani in mano, ed ogni occasione è buona per lanciare iniziative e partecipare a eventi relativi alla palla a spicchi. – commenta il presidente Villanova, Lorenzo Meluzzi – Dopo il contest in Rete organizzato da Radio 108 e ‘La Cupola Minors’, le mascherine griffate Villanova Tigers sono un altro segnale della creatività e della passione per la pallacanestro che caratterizza questa fetta di Valmarecchia”