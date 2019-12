Volley, Cattolica torna a vincere: suo il derby contro Riccione

Il Retina Cattolica Volley torna a vincere, e lo fa in casa nel derby contro Riccione Volley, imponendosi per 3 a 1. "Era importante riscattare l'opaca prestazione di sabato scorso a Bellaria - dice l'allenatore del Retina Matteo Costanzi - Ho detto alle ragazze che quella sconfitta era meritata, ma non doveva interrompere i nostri equilibri, perchè stavamo lavorando bene. Dopo la sconfitta iniziale contro Massa Volley, abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno dopo e poi sono arrivate sei vittorie consecutive. Dopo Bellaria ho detto lo stessa cosa e contro Riccione abbiamo fatto lo stesso come reazione: molto bene i primi due set, poi c è stato un calo nel terzo set, ma ci siamo subito ripresi nel quarto parziale giocando a buoni livelli sulla falsariga dei primi 2. La vittoria contro Riccione è meritata. Continuiamo a giocare di partita in partita, senza guardare le classifiche degli avversari. Sabato in trasferta cercheremo di fare del nostro meglio e chiudere l'annata 2019 rimanendo nelle prime posizioni in classifica".

TABELLINI

Retina Cattolica volley - Gruppo Helyos Riccione volley 3-1

(25/20 - 25/15 - 16/25 25/17)

Bacciocchi 16, Gennari 12, Spreghini 0, Fanelli 7, Sanchi 2, Franchi 2, Giusti 15, Micheletti 6.

Pirazzini, Pasquini, Mercolini n. e.

Bigucci libero