Volley femminile, il Retina Cattolica strappa un'altra vittoria in casa

Seconda vittoria consecutiva casalinga per il Retina Cattolica Volley, che in classifica, al termine della terza giornata, si piazza al quinto posto. Dopo un inizio complicato, sotto 18 a 9, c'è stata una grande reazione delle ragazze gialloblù, per strappare altri tre punti. "Siamo stati bravi a sfruttare il turno in casa - dice l'allenatore Matteo Costanzi - Questo è un campionato molto equilibrato e tra le mura amiche bisogna fare bene. Questa gara è stata molto difficile, nel primo set eravamo indietro a livello di testa, sembrava tutto difficile. Tanti errori, ma siamo stati molto bravi sul 18 a 9 per le avversarie a non mollare. Nonostante la Franchi stesse giocando bene, la squadra non stava girando e la mossa azzeccata è stata proprio quella di cambiarla, per fare entrare la Mercolini. Lucia è stata molto brava, ha 16 anni, è entrata in un momento difficile e ha giocato con tranquillità facendo vedere quello che mostra già in palestra. Era giusto darle fiducia. Tutta la squadra poi è ripartita. Una volta sbloccati, abbiamo spinto in battuta, difeso tanto, gestito bene i colpi in attacco. Alla fine risultato meritato".

TABELLINI: Retina Cattolica volley - Claus Libertas Volley Forlì 3-0 (25/20 - 25/18 - 26/16); Baciocchi 10, Gennari 12, Fanelli 3, Mercolini 2, Pirazzini 1, Sanchi 1, Franchi 0, Giusti 14, Pasquini 10. Bigucci, Spreghini n. e. Libero: Micheletti