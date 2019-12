Volley femminile, va al Bellaria lo scontro contro Cattolica

Dopo sei vittorie consecutive, arriva una sconfitta per il Retina Cattolica Volley, sabato sera a Bellaria contro la Gut Chemical, per 3 a 1. "Il campionato ha dimostrato quello che finora, dati alla mano, sta succedendo - dice l'allenatore Matteo Costanzi - E cioè la difficoltà a giocare fuori casa. Abbiamo faticato più del dovuto, pur non giocando un'ottima pallavolo come eravamo abituati ultimamente, siamo arrivati lì. Siamo stati poco cinici nei momenti decisivi del set, pur non giocando bene abbiamo dimostrato che si poteva portare a casa il risultato. Merito al Bellaria, questa partita di ieri ha dimostrato il livello che c'è tra le varie compagini, veramante minimo. Ora si pensa alla prossima gara. Risultato giusto".



Gut Chemical Bellaria - Retina Cattolica volley 3-1 (25/20 - 18/25 - 25/19 - 25/23)

Bacciocchi 10, Gennari 9, Spreghini 2, Fanelli 2, Pirazzini 0, Sanchi 2, Franchi 5, Giusti 14, Micheletti 5.

Mercolini, Pasquini n. e.

Bigucci libero