Volley, il Retina Cattolica chiude l'anno con un derby

E' tempo di derby per il Retina Cattolica Volley. Sabato, nell'ultima partita casalinga del 2019, la formazione allenata da Matteo Costanzi ospiterà Gruppo Helyos Riccione Volley (inizio ore 18,30, Palazzetto dello Sport di Cattolica). Il Retina arriva dalla sconfitta di Bellaria, che ha interrotto la striscia di sei successi consecutivi e vuole rifarsi per restare nelle prime posizioni del girone. "La classifica non sta sorridendo a Riccione - dice l'allenatore del Retina Matteo Costanzi - ma le avversarie hanno elementi molto interessanti. La classifica è bugiarda, la squadra che affrontiamo sabato ha giocatrici di serie B2 e non a caso hanno sconfitto Bellaria alla prima giornata. Come tutti i derby, sarà importante anche la componente psicologica. Vogliamo subito rimetterci in carreggiata per ritrovare la confidenza con la vittoria. E vogliamo fare bene davanti al pubblico di casa".

Retina Cattolica Volley: Elena Franchi, Lucia Mercolini, Michela Gennari, Francesca Fanelli, Cristina Bacciocchi, Noemi Giusti, Giulia Spreghini, Veronica Pasquini, Martina Sanchi, Giulia Micheletti, Sofia Bigucci, Federica Pirazzini. Allenatore Matteo Costanzi, vice Christian De Florio.