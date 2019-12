Volley, il Retina Cattolica in campo per l'ultima sfida dell'anno

Dopo la vittoria nel derby contro Riccione, arriva l'ultima partita del 2019 per il Retina Cattolica Volley, sabato contro Flamigni Panettone-Kelematica Fc (inizio ore 19, Palasport Marabini). "Sabato andiamo a giocare l'ultima gara del 2019 a San Martino in Strada contro la Sammartinese, una squadra che sta lottando per la salvezza, ma ha conquistato tutti i suoi punti in casa - dice l'allenatore Matteo Costanz i - Venderanno cara la pelle, perchè tra le mura amiche costruiranno la loro salvezza. Una squadra giovane, che ha come punto di forza i suoi laterali, starà a noi cercare di togliere i loro punti di riferimento. Vogliamo chiudere l'anno in bellezza, non sarà una gara facile, come tutte le trasferte del resto. Il 2019 è stato ricco di soddisfazioni per il Cattolica Volley e vogliamo concluderlo con l'ennesima vittoria. Non saremo al completo, abbiamo qualche defezione legata a guai fisci e dovremo stringere ancora di più i denti".

Retina Cattolica Volley: Elena Franchi, Lucia Mercolini, Michela Gennari, Francesca Fanelli, Cristina Bacciocchi, Noemi Giusti, Giulia Spreghini, Veronica Pasquini, Martina Sanchi, Giulia Micheletti, Sofia Bigucci, Federica Pirazzini. Allenatore Matteo Costanzi, vice Christian De Florio.