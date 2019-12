Volley, le atlete del Retina Cattolica agguerrite per la sfida a Bellaria

Chiuso un mese di novembre senza sconfitte, il Retina Cattolica Volley vuole partire con il piede giusto anche a dicembre. Ma la trasferta contro Gut Chemical Bellaria (sabato 7 dicembre ore 19 al Palasport in piazzale Lord Powel di Bellaria-Igea Marina) sarà ostica. "Sabato andiamo a Bellaria, una gran squadra, tra le big - dice Matteo Costanzi, allenatore del Retina - Sta facendo bene in casa, con qualche defaillance in trasferta. E' una formazione da temere, coperta in ogni reparto, con una panchina lunga. Abbiamo fatto finora sempre bene in casa e fuori casa abbiamo sfruttato alcune gare sulla carta più abbordabili, questo ci ha consentito di essere primi in classifica. Ma siamo consapevoli che ogni squadra è da rispettare. Andremo a cercare di fare bene come sempre. Squadra esperta, fisicamente molto dotata. Ci sarà da pedalare, affronteremo una corazzata, ma dimostreremo il nostro valore, cercando di portare avanti la nostra striscia positiva. Abbiamo recuperato le infortunate, potremo usufruire anche di Veronica Pasquini e Giulia Spreghini".

Retina Cattolica Volley: Elena Franchi, Lucia Mercolini, Michela Gennari, Francesca Fanelli, Cristina Bacciocchi, Noemi Giusti, Giulia Spreghini, Veronica Pasquini, Martina Sanchi, Giulia Micheletti, Sofia Bigucci, Federica Pirazzini. Allenatore Matteo Costanzi, vice Christian De Florio.