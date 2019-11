Zamparo, un colpo da tre punti: il Rimini batte la Vis Pesaro

Successo pesantissimo per il Rimini di mister Renato Cioffi che torna alla vittoria superando, con grande cuore e determinazione, la Vis Pesaro al “Romeo Neri”. “Una vittoria pesante, importante per il morale e la classifica, voluta a tutti i costi contro una squadra che possiede giocatori di qualità - afferma Cioffi -. Siamo stati bravi a fare subito gol, poi la Vis ha avuto qualche opportunità ma più su conclusioni dalla distanza che altro. Il campo è quello che è, per noi come per gli avversari, ma l’importante è che siano arrivati questi tre punti. Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare, ho contato 3/4 palle gol. Abbiamo anche sofferto, ma ci può stare perché era da tanto che non si vinceva e magari è subentrato un po’ di timore di non farcela. Devo fare i complimenti ai miei giocatori perché si sono sacrificati, a cominciare dagli attaccanti che sono tornati a dare una mano ai compagni. È una vittoria molto importante che dedico ai ragazzi, dal primo all’ultimo, un successo voluto e cercato con grande determinazione".

Il tecnico biancorosso torna al collaudato 3-5-2, con Scappi, Ferrani e Nava a protezione di Scotti. Sulla mediana il trio Candido-Palma-Montanari, supportati da Finizio e Silvestro sulle corsie. Il fronte di attacco è affidato alla coppia Gerardi-Zamparo. Dopo solo 7 giri di lancette il Rimini passa. Candido serve una gran palla sulla destra per Finizio, cross in mezzo per Zamparo che non sbaglia e porta la maglia a scacchi in vantaggio. Al 15′ Dinardo crossa dall’out mancino, Pedrelli appostato sul palo opposto lascia partire una conclusione insidiosa, la sfera esce di un soffio. Un minuto dopo Voltan prova il tiro da posizione defilata, Scotti si distende e chiude l’angolo alla sua destra. Al 21′ Silvestro si rende protagonista di una bella discesa sulla sinistra, poi serve una bella palla al centro, intelligente velo di Zamparo per Candido il cui diagonale viene neutralizzato da Bianchini. Al 23′ Pedrelli lascia partire un sinistro dal limite, Scotti si distende e spedisce in angolo. Al 25′ Gerardi avanza per vie centrali, gran palla sulla destra per l’accorrente Montanari che mette al centro, Zamparo in scivolata sul secondo palo non trova il bersaglio per un soffio. Al 36′ Montanari verticalizza per Gerardi, l’attaccante si gira e conclude, palla di poco alta. Al 41′ Voltan lascia partire una potente conclusione dal limite, Scotti è reattivo è si rifugia con efficacia in corner. Si va al riposo con la maglia a scacchi avanti 1-0.

Dopo 7′ dalla ripresa delle ostilità Montanari avanza palla al piede poi conclude dalla distanza, la sfera trova la deviazione di Paoli e finisce in angolo. Al 27′ un tocco di testa di Ferrani nell’area biancorossa chiama Scotti al salvataggio in angolo. Al 35′ Voltan ci prova ancora dalla distanza, l’estremo difensore biancorosso risponde ancora una volta presente. Al 41′, sugli sviluppi di un contropiede, il Rimini va vicino al raddoppio con una gran conclusione di Ventola dai venti metri, la sfera si stampa sul palo. Al 48′ Pannitterri lascia partire un gran sinistro da posizione ravvicinata, Scotti non si fa sorprendere e salva il risultato. E’ l’ultimo sussulto del match, al “Romeo Neri” termina 1-0 per i ragazzi di mister Cioffi.