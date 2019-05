Sui palchi di RiminiWellness i più quotati presenter del mondo del movimento

La 14° edizione di RiminiWellness, la più grande kermesse di fitness, benessere sport e divertimento in programma da giovedì prossimo 30 maggio a domenica 2 giugno 2019, organizzata da Italian Exhibition Group alla fiera di Rimini e sulla Riviera, rappresenta un appuntamento immancabile per i professionisti dell’allenamento, trainer di fama nazionale e internazionale. Oltre alle star ormai punto di riferimento del mondo del movimento come Laura Cristina, Giuseppe Orizzonte, Igor Castiglia, Juri Chechi, Sayonara Motta, Jill Cooper, Beto Perez o Gil Lopes, sono attesi quest’anno oltre 500 presenter nelle diverse sezioni all’interno della manifestazione (Pro.Fit, WFun, RiminiSteel, Riabilitec e Pilates Junction).

Filippo Pici, dopo uno strabiliante percorso iniziato con la scoperta della ginnastica artistica a soli 11 anni, la partecipazione a diverse competizioni nazionali e internazionali e la laurea in scienze motorie, pratica e insegna oggi il Calisthenics ed il Krav Maga. Da 5 anni è entrato in una compagnia teatrale circense con la quale si è esibito in vari teatri e piazze d’Italia, avvicinandosi poi all’allenamento del JungleUp, disciplina con la quale si presenterà a RiminiWellness, in quanto ritiene sia una bellissima espressione di forza e libertà di movimento.

André Cruz (creatore del format Brazuca fitness) e Tiago Da Silva (creatore del format Sambafit official) contageranno il pubblico con tutta la loro esperienza e voglia di divertirsi al Ritmo Do Brasil, uno dei format esplosivi e unici che sarà possibile sperimentare durante la manifestazione. Gli appassionati della danza e del fitness potranno assaggiare il meglio della cultura brasiliana, senza perdere di vista le caratteristiche di queste due discipline, tra le più note e quotate nel mondo del fitness internazionale.

Insegna yoga dal 1997 ed è stata votata “Miglior insegnante” di questa disciplina: Denese Cavanaugh non poteva mancare a RiminiWellness! Considerata da molti una Yoga Master Educator, lavora come insegnante e presenter sia a livello nazionale, a Washington DC (NYC), che a livello internazionale. Fra i suoi studenti vi sono molte celebrità e in passato ha anche organizzato eventi di yoga con la ex first lady Michelle Obama. Denise ha ideato la tecnica Mala Flow Vinyasa, di cui svelerà i segreti durante la quattro giorni dedicata al fitness e benessere.

Pilates, Yoga, Antigravity Yoga, Acro balance, danza aerea e Cheerdance sono le numerose discipline che verranno praticate e insegnate da Erika Ferrari, ex ballerina e ginnasta con oltre 25 anni di carriera alle spalle che oggi è anche giudice internazionale di Cheerleading e danza aerea. Tra i traguardi che ha raggiunto, Erika è anche campionessa italiana assoluta 2019 Fids di wheelchair freestyle showdance combi cat.1 in coppia con il diversamente abile CAV. Norberto De Angelis.

Silvia Pizzimiglio, diplomata presso la Deva Yogamind Yoga School, da 22 anni ha fatto proprio l’ambiente dei centri fitness e delle palestre, aprendone anche una propria. Silvia terrà corsi di Pancafit, di postura e stretching, di Antigravity Yoga e di Vinyasa Yoga.

Danza e Karate, sono queste le due discipline che – seppur apparentemente in controtendenza – Ai Lee Syarie è riuscita a coniugare fin da bambina. A 17 anni è arrivata seconda classificata in un torneo Kumite del campionato mondiale di karate Shorin-Ryu ad Okinawa, in Giappone. Ha combattuto e rappresentato la Svizzera e la squadra nazionale malese di karate per diversi anni e ha partecipato con successo a molti tornei internazionali. Innamorata della Zumba, ne è oggi istruttore autorizzato: la sua esperienza internazionale arricchirà tutti!

Jairo Junior è invece il fondatore di Cross Cardio, disciplina innovativa, adattabile a tutti e finalizzata al miglioramento globale dell’individuo che presenterà in prima persona a Rimini. Fin da ragazzo è stato uno dei giovani talenti dell’aerobica agonistica brasiliana, per poi scoprire l’allenamento funzionale e diventare testimonial per diversi brand di successo!