Il percorso Bike di Challenge Riccione con Giulio Molinari

Sabato 14 marzo, Challenge Riccione, Giulio Molinari, i Triathleti Ignoranti e tutto il profumo di primavera della Romagna saranno nella Perla Verde per un appuntamento imperdibile: la prova del percorso bike di Challenge Riccione. Il ritrovo è alle ore 8.30 di sabato 14 marzo a Riccione in piazzale Marinai d’Italia, per partire tutti insieme alle 9.00 alla volta della prova del tracciato bike di Challenge Riccione. Sarà proprio un campione del calibro di Molinari a guidarti e presentarti le caratteristiche di questo tracciato, il tutto in un clima di amicizia e piacere di condividere una sgambata. Un motivo in più per provare prima il tracciato di gara e arrivare prontissimo sulla starting line di maggio.

I 92 km in sella inizieranno con il portare gli atleti lungo buona parte del lungomare di Riccione, sia in uscita che al rientro, per completare il tratto di 10 km che porta all’inizio del Circuito. Il circuito da percorrere due volte prima di tornare in T2, sarà costituito da un circuito di 36 km che ricalca per buona parte la Tappa a Cronometro del Giro d’Italia 2019 che da Riccione porta verso San Marino. Da Riccione si punterà infatti verso Rimini con il passaggio da via San Salvatore, per entrare poi nel Comune di Coriano con il passaggio a Ospedaletto. A quel punto si percorrerà la Valle del fiume Marano, che porta all’antica Terra della Libertà. Ecco a quel punto l’ingresso a San Marino con la salita verso il centro storico del Castello di Faetano.

Dopo un tratto in andata e ritorno nella Zona Artiginale di Faetano gli atleti ritorneranno nella Valle del Marano, verso lo strappo di Pedrolara con i suoi 200 metri al 13%. Da lì si rientrerà a Rimini per ricominciare il secondo giro, al termine del quale si tornerà sul lungomare riccionese in prossimità delle Terme di Riccione. Un percorso tecnico e molto bello per un dislivello totale di 830 metri. Si tratta di un percorso molto più veloce rispetto a quello degli anni passati, che mantiene però invariate le sue caratteristiche, con tratti veloci da crono e tratti muscolari in salita a spezzare il ritmo.