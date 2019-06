Arrestati dalla Guardia di Finanza i corrieri della droga | IL VIDEO

Gli uomini si trovavano a bordo di una Fiat 500X che, uscita dal casello dell'A14 di Cattolica, è incappata in un controllo delle Fiamme Gialle. Quando i militari hanno intimato l'alt, il guidatore ha tentato la fuga ma è stato comunque bloccato. Insospettiti dal comportamento della coppia nell'abitacolo, entrambi napoletani con lei di 47 e lui 50 anni, gli uomini della Guardia di Finanza hanno deciso per un controllo approfondito del veicolo ed è stato chiesto anche l'intervento dei Finanzieri a quattrozampe Donny e Ulla. Sono stati i due pastori tedeschi antidroga a scoprire, sotto i tappetini dell'utilitaria, un vano che conteneva 30 panetti di hashish per un valore stimato di 35mila euro