Elezioni comunali 2019, come si vota: il video illustrativo

Alle elezioni comunali di domenica 26 maggio, la mappatura nel Riminese vedrà alle urne 16 comuni su 25. Insieme ai 16 sindaci saranno eletti anche 188 consiglieri comunali, saranno invece 83mila i cittadini chiamati a esprimere la propria preferenza e 96 le sezioni elettorali. Particolare la situazione di Maiolo, Talamello e Casteldelci, dove per la prima volta corre una sola lista, quindi il candidato avrebbe già la vittoria in tasca, ma è necessario che voti il 50% più uno degli elettori. Si vota dalle 7 alle 23.

Nella stessa giornata si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: l’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Est comprendente anche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La scheda sarà di colore marrone. Per la Romagna corrono in Europa Carla Franchini, candidata del Movimento 5 Stelle, Marco Affronte per i Verdi e Vallì Cipriani per la Lega.