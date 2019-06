Come ti rubo la bici dentro casa | IL VIDEO

Ennesima disavventura per una signora riminese residente a San Giuliano che, in pieno giorno, si è vista rubare la propria bicicletta dentro casa. I malviventi, due persone dall'aspetto nordafricano, poco prima delle 15 si mercoledì hanno scavalcato la recinzione dell'abitazione e, come se niente fosse, si sono impossessati della due ruote elettrica per poi fuggire. Il furto è stato commesso sotto gli occhi elettronici delle telecamere di sicurezza, che hanno ripreso l'intera scena e il video è stato diffuso dagli inquirenti per individuare gli autori