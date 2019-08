Fulmine sul deposito di fieno, vasto incendio nell'azienda agricola | IL VIDEO

Un fulmine, arrivato col temporale che si è abbattuto su Rimini nella prima serata di giovedì, ha innescato un incendio in una azienda agricola. L'allarme è scattato intorno alle 20 in via Longiano, nella zona tra Orsoleto e San Martino in Riparotta, facendo accorrere le squadre dei vigili del fuoco. Il rogo ha interessato le rotoballe, circa 880, che hanno preso immediatamente fuoco. Il personale del 115 ha lavorato per tutta la notte e, dopo 12 ore, non aveva ancora avuto ragione delle fiamme.