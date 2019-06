Il video dell'auto in fiamme in A14 dove è stato ritrovato il cadavere carbonizzato

La tragedia si è consumata verso le 17.45 quando, all'altezza del chilometro 138 della carreggiata sud dell'autostrada, un Volkswagen Maggiolone Cabrio ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia. È scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte, i mezzi del 118 e la polizia Autostradale. Il personale del 115 è riuscito ad estinguere le fiamme e, riverso al posto di guida, è stato trovato il cadavere del guidatore. Il medico di Romagna Soccorso non ha potuto far altro che dichiararne il decesso e, l'area, è stata messa in sicurezza dagli agenti della Stradale. Al momento non è stato possibile identificare i poveri resti, completamente carbonizzati, anche se il Maggiolone risulterebbe appartenere a una donna 50enne