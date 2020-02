Scoppia un incendio nel garage: tempestivo intervento dei Vigli del fuoco - VIDEO

Domenica mattina, poco dopo le 10, 7 Vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti con l'autopompaserbatoio, l'autobotte e automezzi su di un incendio che era scoppiato nel garage di un'abitazione a Cattolica in via dei Tigli. Il tempestivo intervento con idranti e naspi ad alta pressione ha evitato che le fiamme si propagassero al resto dell'abitazione. È stato anche utilizzato un elettroventilatore per evacuare i fumi dai locali interessati dall'incendio, posti al piano interrato dello stabile a due piani fuori terra. Sono in corso le valutazioni sulle cause e la messa in sicurezza della restante parte di abitazione.