La stilista Alberta Ferretti celebra i 60 anni di Barbie | IL VIDEO

Un'icona dello stile e dellea moda per le bambine di tutto il mondo festeggia 60 anni. E, per l'importante anniversario, la celebre Barbie stringe la mano ad Alberta Ferretti. In occasione dell'evento la stilista romagnola diventa Barbie “Shero”, un termine che definisce in modo più preciso l'eroe al femminile, la supereroina, e celebra insieme alla bambola i modelli femminili con l’obiettivo di ispirare la futura generazione di donne.