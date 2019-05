Le api morte di stenti per il maltempo | IL VIDEO

Invece di grondare di miele, come dovrebbe essere in questa stagione, le arnie sono piene di centinaia se non migliaia di api morte di fame e stenti. Un vero e proprio allarme quello che lancia l'apicoltore riminese Daniel Magnani che, da 6 anni, si occupa del settore accudendo 150 alveari alcuni anche nel cuore del borgo di San Giuliano