Linus: "La chiusura del Cocoricò è una sconfitta per il mondo della notte"

Alla presentazione degli eventi riccionesi di Radio DeeJay il direttore artistico è intervenuto sulla vicenda della piramide. "Se le discoteche sono andate a morire in questi ultimi anni non è colpa dell'amministrazione comunale ma della 'moda', nata negli ultimi anni, di non far pagare il biglietto d'ingresso. A Ibiza, per entrare nei locali più fighi, è normale pagare 100 o 200 euro. Il Cocoricò era il simbolo di Riccione"