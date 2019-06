Operaio in gravi condizioni dopo un colpo di calore, salvato dai vigili del fuoco | IL VIDEO

Un colpo di calore, con la colonnina di mercurio che oggi ha sfiorato i 40 gradi, ha scatenato il collasso di un operaio 60enne che stava lavorando su una impalcatura in un cantiere di via Cavallotti a Santarcangelo. L'allarme è scattato intorno alle 16.30 quando, l'uomo, si è accasciato perdendo conoscenza. Sul posto è intervenuto il 118 e i vigili del fuoco. Fondamentale è stato il lavoro del personale del 115 che, salito sull'impalcatura fino a raggiungere il tetto, ha provveduto a mettere in sicurezza l'operaio per poi calarlo a terra e affidarlo alle cure dei sanitari che lo hanno portato al "Bufalini" in gravi condizioni