Pullman in fiamme, 54 turisti cechi bloccati in A14 | IL VIDEO

Le fiamme, dal vano motore, si sono propagate a tutto l'abitacolo e l'autista ha fatto appena in tempo ad accostare sulla corsia di emergenza e a far scendere i passeggeri prima che l'incendio avvolgesse tutti gli interni. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorse tre autobotti dei vigili del fuoco e la pattuglia della polizia Autostradale. I turisti cechi sono stati messi tutti in salvo ma, a causa delle fiamme intense, si è reso necessario chiudere completamente l'A14 in direzione sud. Il personale del 115 ha impiegato oltre 2 ore prima di avere ragione delle fiamme e, solo dopo le 4 con la pulizia della carreggiata, la circolazione autostradale è tornata normale