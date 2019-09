Realizzato il sogno di Valentino: da casa al Misano Circuit in sella alla Yamaha M1|IL VIDEO

Il campione di Tavullia autore di un’inedita ‘passeggiata’ in sella alla Yamaha M1 con la quale solitamente scende in pista, per vivere un’esperienza unica che il campione sognava fin da bambino: raggiungere Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ in sella alla sua moto e partendo da casa. Il sogno è diventato realtà ed è stato reso possibile grazie ad un’iniziativa di Dorna, Yamaha e dei promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, con la collaborazione del Comune di Tavullia. Dopo la partenza dal Ranch, Rossi ha fatto un passaggio con la Yamaha M1 in piazza Dante Alighieri e poi via verso la sede della VR46 per arrivare, attraverso via Kato e transitando dall’ingresso principale, fino al paddock di MWC. Finale con giro di pista e impennata al Curvone