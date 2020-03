Paolo Cevoli invita a stare a casa, tra la fatica a rispettare i divieti e la "pavura"

Frammenti dal suo ultimo spettacolo "La bibbia" intervallati dalle sue battute e riflessioni in questi giorni di limitazioni per contenere il contagio da coronavirus. Il comico riccionese Paolo Cevoli riesce a strappare risate, ma l'appello rimane sempre lo stesso "Stiamo a casa".

L'artista ha postato sulla sua pagina facebook un breve video sketch dove ironizza tra la fatica degli italiani a rispettare i divieti e la paura, o meglio, la "pavura, come si dice in romagnolo", ma ricordando che Dio dice agli uomini di non avere paura.

Un video che anticipa uno spettacolo "da venire nelle vostre case e per far sentire la vicinanza di un artista nel forzato stop di questi giorni di emergenza. Sarà il video dei videi"