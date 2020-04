VIDEO | La BBC torna a parlare di Rimini, ma questa volta per un progetto dedicato ai bambini

Rimini torna nel "palinsesto" dell' inglese BBC. Dopo la foto del drone che immortalava i controlli in spiaggia, particolarmente contestata, arriva adesso un riconoscimento decisamente positivo. La BBC ha dato spazio all'iniziativa Spazi sicuri all'aperto che vede coinvolti Ausl Romagna, comune di Rimini e parrocchia San Gaudenzo. Nel video viene raccontata l’esperienza dello spazio sicuro che è stato attivato al campo don Pippo della parrocchia per le famiglie con bambini e ragazzi autistici.

Un papà racconta la vita quotidiana della sua famiglia e di come l’area verde sia diventata un rifugio e un luogo dove il bimbo può dare sfogo alla sua energia e desiderio di movimento. La parola passa poi a Serenella Grittani, la responsabile del Servizio di Neuropsichiatria, che in un'intervista spiega nato il progetto e come funziona nel rispetto della sicurezza e delle norme di distanziamento sociale.

