Il video dei Vigili del fuoco e il grazie al mondo dell'informazione: "I cittadini sanno di poter contare su di noi"

Un video suggestivo girato in giro per la città dai Vigili del fuoco che colgono le festività natalizie per gli auguri e ringraziare gli organi di informazione per l'attenzione alle attività svolte dai pompieri

"L’occasione è particolarmente gradita per ringraziare gli organi di informazione per per l’interesse manifestato in merito alle comunicazioni istituzionali, alle attività svolte dal Comando nel quotidiano soccorso ai cittadini che si sono trovati in difficoltà o in pericolo, nella verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi di vita e di ritrovo, nello svolgimento dell’addestramento finalizzato ad acquisire crescenti capacità per fronteggiare efficacemente ed in sicurezza ogni evento che dovesse riguardare il territorio provinciale, nazionale ed anche estero - spiega il Comandante Provinciale Gianfranco Tripi".

"E’ attraverso la comunicazione di queste attività che, insieme, è possibile trasmettere alla cittadinanza la consapevolezza di poter contare, in caso di emergenze, su un sistema ed una rete, di cui i Vigili del fuoco si onorano di far parte, in grado di affrontare ogni criticità ed in particolare quelle legate ai mutamenti climatici e alle innovazioni tecnologiche".