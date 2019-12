Un mezzo dei Vigili del fuoco in giro per la città, attraverso il centro storico, toccando tutte le bellezze con gran finale davanti a Castel Sismondo per un omaggio a Federico Fellini.

I vigili del fuoco colgono l'occasione delle feste per fare gli auguri alla città e ringraziare il mondo dell'informazione che li aiuta a veicolare le loro attività e rendere più consapevoli i cittadini di potere fare affidamento su una rete in caso di emergenza.