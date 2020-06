VIDEO | "E la chiamano Rimini", gli artisti cantano insieme per la città

Una inedita versione del celebre brano "Rimini" del cantautore genovese Fabrizio De André interpretata e rivisitata da 36 artisti e band riminesi. E' questo il manifesto per l'estate e la città riparte dall’arte e dalla musica. Il video è parte del progetto collettivo “E la chiamano Rimini, uniti per la città”, promosso per sostenere e valorizzare il palinsesto culturale estivo. Un'iniziativa che ha dato corpo ad un doppio album per oltre due ore e mezza di musica.

Il brano "Rimini" è accompagnato da un video, realizzato dal fotografo Chico De Luigi, registrato sullo sfondo del Teatro Galli: un segnale per accendere i riflettori sul difficile momento che sta attraversando il mondo dello spettacolo e le sue maestranze e per quanto sia essenziale la musica, il teatro, il cinema per una comunità. Questo “manifesto” musicale ha anche lo scopo di sostenere l’arte attraverso l’arte: il doppio cd, curato da Massimo Roccaforte e Aldo Maria Zangheri e prodotto dall’Associazione Culturale Interno4, sarà infatti un’occasione per chi l’acquisterà di sostenere simbolicamente il palinsesto estivo di spettacoli della città, che per questa stagione si svilupperà attraverso un circuito di spazi all’aperto con schermi per proiezioni cinematografiche e palchi per spettacoli musicali e performance teatrali. Un progetto di rete che coinvolgerà le diverse realtà che con il loro fermento animano la vita culturale della città in un unico cartellone distribuito sul territorio.