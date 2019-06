Scacco alla banda dei truffatori seriali | IL VIDEO

Blitz carabinieri del comando provinciale di Siena, un'operazione di polizia giudiziaria che ha permesso di sgominare un sodalizio criminale con base a Napoli, dedito alle truffe agli anziani. I militari stanno dando esecuzione a 12 provvedimenti cautelari, emessi dal gip presso il Tribunale di Siena, per associazione per delinquere per truffe ed estorsioni. Diverse perquisizioni, anche a Rimini, nei confronti di altri indagati risultati appartenere al sodalizio criminale.