VIDEO | I vicini riprendono l'assalto esplosivo al bancomat

E' stato ripreso dai residenti di via Tenuta, e poi pubblicato su Facebook, il video dell'assalto esplosivo al bancomat di Villa Verucchio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Nelle immagini, girate subito dopo il botto, si vedono chiaramente i tre malviventi che fanno man bassa dei contanti prelevati dalla cassaforte sventrata mentre, per tutta la strada, risuona la sirena dell'allarme antifurto. Il video è stato acquisito dai carabinieri e, i fotogrammi, stanno venendo analizzati in cerca di indizi utili per identificare i componenti della banda.

