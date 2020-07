VIDEO | Bande di ragazzini spaccano tutto per divertimento, vandali a Marina Centro

Una banda di ragazzini e ragazzine, forse al massimo maggiorenni, che spacca e devasta tutto quello che trova lungo il suo cammino solo per divertimento. Questo è quello che è successo a Marina Centro nella notte tra domenica e lunedì coi titolari delle varie attività lungo viale Vespucci che si sono trovati i dehors messi a soqquadro. Tavoli e sedie gettati ovunque con il solo intento di spaccarli, arredi divelti così come i bidoni per la raccolta dei rifiuti il cui contenuto è stato sparso lungo la strada. Il tutto, come si evince dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutta la scena, tra le risate dei giovanissimi che creano il caos giusto per divertirsi tra loro. Il raid è andato in scena intorno alle 3 e, dai video, appare evidente che si sia trattato di un vero e proprio branco. Diversi i danni per i vari negozianti che, soprattutto in un'estate come questa, oltre a dover fare i conti con gli incassi in forte calo devono affrontare ulteriori spese per riparare i danni di questi sconsiderati.