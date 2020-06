VIDEO | Boom di visualizzazioni per i video promozionali di Bellaria

“Ricreare legami e tornare a una vita di relazioni, e attorno a questi valorizzare la nostra cultura dell’accoglienza e dare un messaggio: Bellaria Igea Marina è pronta e vi aspetta”, il Sindaco Filippo Giorgetti riassume così lo spirito dell’attività promozionale che, in questi giorni, sta alimentando con successo la vita dei canali social sulle pagine di Fondazione Verdeblu, braccio operativo delle iniziative, e di riflesso dell’ente comunale. Una campagna a 360 gradi, cominciata nelle settimane del lockdown con la pubblicazione di una serie di video, apprezzatissimi, che hanno tenuto Bellaria Igea Marina e decine di migliaia di turisti affezionati, un po’ più vicini in attesa della ripartenza. Attività a sua volta ricompresa in un contenitore turistico promozionale più ampio, l’ambizioso progetto “Destinazione Bellaria Igea Marina” promosso da Fondazione Verdeblu e Amministrazione Comunale. Progetto che si propone di lavorare sulla brand reputation della città, elaborando un’idea diffusa e organica di realtà turistica, strutturandola maggiormente sotto il profilo del managment e costruendo un patrimonio di conoscenze dinamico che orienti le scelte, anche in termini di investimenti sul turismo. Parte integrante di tutto questo, proprio l’attività social e l’analisi delle sue interazioni. Approccio che ritroviamo nelle ultimissime attività, dal video "Noi vi aspettiamo qui" che ha visto protagonisti alcuni imprenditori della città, al flash mob “Bellaria Igea Marina 2020 - Accendiamo l'estate”: due clip già volate oltre il milione di visualizzazioni, con il 54 % dei contatti collocati fuori regione. “Qualità e innovazione”, rimarca il Sindaco, “le stesse che hanno ispirato anche lo straordinario visual show sul porto canale andato in onda sulla pagina Facebook Bellaria Igea Marina nella giornata di lunedì 1^ giugno.”



Tornando al flash mob “Bellaria Igea Marina 2020 - Accendiamo l'estate”, la clip è stata pubblicata ieri sulla pagina Facebook della Fondazione ed è anche su Instagram e sul canale YouTube. Vi hanno preso parte 2020 persone vestite di bianco, con indosso la maglietta dell'evento: attori per un giorno gli ordini del regista Stefano Giorgetti, che con sei telecamere - tre con cameraman a terra, una su un quad, due droni – ha catturato ogni espressione e ogni particolare di questa esperienza. Tra loro, Mirko Casadei, la cui "Romagna capitale" è diventata la colonna sonora della clip, e tanti operatori turistici. “Una partecipazione, una voglia di ricominciare e una correttezza nel rispetto delle distanze”, sottolinea il primo cittadino, “che rappresentano il miglior biglietto da visita per Bellaria Igea Marina per la nuova fase post lockdown cominciata oggi.”



Attività promozionale nella quale rientra, ultima solo in ordine di tempo, la partecipazione da protagonista di Bellaria Igea Marina alla trasmissione Rai “I fatti vostri”, seguitissimo programma condotto da Giancarlo Magalli. Telecamere Rai in diretta questa mattina da Bellaria Igea Marina: ad accoglierle, una giornata di sole ed il colpo d’occhio del suo porto canale. A fare gli onori di casa lo stesso Sindaco Giorgetti insieme al Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, la musica di Mirko Casadei e tanti cittadini vestiti con la stessa maglia del flash mob: un nuovo importante palcoscenico per ricordare in diretta nazionale che Bellaria Igea Marina è pronta ad accendere l’estate.

