VIDEO | I vigili del fuoco intervengono per spegnere il rogo di un camion in A14

Un improvviso incendio si è scatenato da un camion in movimento in A14 e, nella mattinata di lunedì, una densa nuvola di fumo nero si è levata nel cielo di Rimini. L'allarme è scattato verso le 8.45 nella corsia in direzione di Bologna, poco dopo la galleria di Covignano, facendo accorrere sul posto i vigili del fuoco e la polizia Autostradale. Per permettere le operazioni di spegnimento del rogo, che ha danneggiato seriamente il mezzo pesante, si sono verificati dei rallentamenti al traffico in direzione nord. Dai primi riscontri pare che il camionista, rimasto illeso, all'uscita dalla galleria abbia notato al retrovisore del fumo uscire dalle ruote posteriori e alla prima piazzola ha accostato a destra per fermarsi. Appena arrestata la corsa, però, le fiamme si sono propagate al carico di polistirolo che stava trasportando e il rogo è diventato incontrollabile. Nonostante l'intervento dell'autobotte del 115, il mezzo pesante è andato completamente distrutto.

Copyright 2020 Citynews