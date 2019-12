VIDEO | Il capodanno più lungo del mondo: tanti eventi e particolare attenzione alla sicurezza

I festeggiamenti del 31 dicembre partiranno con il concerto di Coez in Piazzale Fellini, per proseguire in centro storico con i Planet Funk e la Reunion delle discoteche storiche che hanno fatto grande la Riviera by night con i loro deejay e la loro ‘club culture’. E ancora il dj set con Roberta Lanfranchi e Cludio Guerrini di RDS 100% grandi successi, la doppia festa al Complesso degli Agostiniani fra musica latina e sonorità elettroniche, il brindisi fra arte e musica classica al Museo della città, il viaggio nelle radici della musica folk, dixieland, blues, country, rock, americana fra i mosaici della Domus del chirurgo. E uno speciale omaggio onirico dentro e fuori Castel Sismondo, in occasione della mostra Felini 100 Genio Immortale, eccezionalmente aperta per Capodanno fino a tarda notte.

