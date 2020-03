VIDEO | Capriolo disorientato sulla Consolare: autista lo 'scorta' e lo aiuta a mettersi in salvo

Curioso fuoriprogramma quello che, nella prima mattinata di lunedì, ha dovuto affrontare un autista della Start Romagna. Intorno alle 6.30, mentre percorreva la Consolare di San Marino, si è trovato davanti un povero capriolo impaurito che vagava sull'asfalto. La povera bestiola, intercettata all'altezza dell'incrocio con via della Gazzella, ha cercato di saltare il new jersey che separa le due carreggiate e non riuscendoci ha iniziato a trottare in direzione monte. L'autista, col mezzo pubblico, lo ha "scortato" per evitare che venisse investito da altri veicoli. Il capriolo, arrivato all'altezza di via del Gatto, è poi uscito dalla strada andando a infilarsi in una macchia di arbusti che costeggiano la carreggiata mettendosi così in salvo. (Video di Matteo Lotti)

