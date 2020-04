VIDEO | Capriolo finisce nella vasca del depuratore, salvato dai vigili del fuoco

Nella mattinata di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti sono intervenuti in vai Torretta a Covignano, nei pressi del depuratore, per un capriolo finito nella vasca dell'impianto. Il povero animale, rimasto bloccato all'interno, non riusciva più a uscire e intorno alle 10.30 è scattato l'allarme. Il personale del 115, oltre ad allertare il servizio veterinario dell'Ausl, il canile di Riccione e il centro recupero fauna selvatica, ha indossato gli idrocostumi ed ha proceduto a trarre in salvo il capriolo. Una volta bendato e tranquillizzato, l'animale è stato sedato dal veterinario e si è proceduto al suo recupero. Estratto dalla vasca e affidato alle cure dello specialista, il capriolo è risultato essere in buone condizioni ed è stato subito rilasciato.

Copyright 2020 Citynews