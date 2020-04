VIDEO | Operazione Pasqua blindata, posti di blocco e controlli

E' scattata nella mattinata di sabato l'operazione "Pasqua blindata" dei carabinieri del Comando provinciale di Rimini che, per mantenere il cordone anticontagio, sono stati schierati in tutto il territorio. Dalla costa all'entroterra, i militari dell'Arma hanno presidiato le strade della provincia con 85 pattuglie grazie ai rinforzi del Reggimento Carabinieri di Bologna. Nei punti più "caldi", come a Cattolica lungo il confine tra Romagna e Marche, sono stati allestiti dei veri e propri prosti di blocco per intercettare tutti i veicoli in transito e verificare la necessità dello spostamento delle persone. Ulteriori controlli sono stati predisposti nei principali centri turisti e, a Riccione, sorvegliata speciale è stata la spiaggia e viale Ceccarini. Nella mattinata di sabato il comandante provinciale Giuseppe Sportelli e il Prefetto, Alessandra Camporota, hanno incontrato i Militari impegnati in tali servizi ringraziandoli per il gravoso e importante servizio assolto e augurando a loro e alle loro famiglie la buona Pasqua. Per tutto il week end saranno presidiate la Ss16 Adriatica e la via Emilia, le strade consolari e la viabilità minore anche con l'impiego dell'elicottero dell'Arma.

