VIDEO | "Niente assembramenti, scene come quelle di domenica scorsa non saranno tollerate"

Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si è riunito per coordinare gli interventi da mettere in campo, nel corso del fine settimana, per garantire il rispetto delle norme emanate per contenere la diffusione del Coronavirus. "Sappiamo che il fine settimana - ha dichiarato l'assessore alla polizia locale Jamil Sadegholvaad - le persone escono di casa per prendere una boccata d'aria ma quello che vogliamo evitare sono gli assembramenti. Scene come quelle della scorsa domenica, al porto di Rimini, non saranno tollerate. Questo non potrà verificarsi e, le forze dell'ordine, vigileranno su questo aspetto. Niente picnic nei parchi o in spiaggia: se si esce per prendere una boccata d'aria lo può fare nelle vicinanze della propria abitazione".

