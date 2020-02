VIDEO | Le forti raffiche vento mettono in ginocchio alberi e cartelli

Nella notte appena trascorsa sono stati oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco del Comando di Rimini per gli effetti del forte vento che ha interessato il territorio provinciale. Le raffiche, che in alcuni punti hanno fatto segnare picchi di oltre 70 chilometri all'ora, hanno messo a dura prova le piante, i cartelli e diverse strutture alcune delle queli crollate sulle strade. Le cinque squadre dei vigili del fuoco complessivamente con oltre 20 uomini hanno operato nel corso della notte con autoscale e motoseghe per eliminare eventuali pericoli dovuti ad alberi e rami pericolanti e per liberare la viabilità pubblica. Al momento pervengono ulteriori chiamate alla sala operativa dei Vigili del fuoco.

