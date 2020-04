VIDEO | Gli elicotteri del 7° Reggimento “Vega” impegnati in Italia per consegnare materiale sanitario

Nella mattinata di venerdì due elicotteri UH-90 del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”, unità appartenente alla Brigata Aeromobile “Friuli”, sono decollati dalla sede di Rimini per effettuare il trasporto e la consegna di dispositivi sanitari di prima necessità. Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, l'Esercito Italiano ha messo immediatamente a disposizione elicotteri, mezzi terrestri e infrastrutture al fine di velocizzare la distribuzione di materiali necessari alla lotta al Covid-19. In particolare, gli equipaggi del 7° Reggimento dell'Aviazione dell'Esercito “Vega”, ricevuta la richiesta di supporto, sono decollati diretti alla volta dell’aeroporto di Roma Urbe dove hanno prelevato il materiale sanitario consegnandolo, in due differenti sortite, presso gli aeroporti di destinazione di l’Aquila e Firenze, in cui i dispositivi di protezione individuale sono stati immediatamente distribuiti ai centri di raccolta regionali di Abruzzo e Toscana.

La missione condotta dagli equipaggi del “Vega” rientra tra i supporti che la Brigata Aeromobile “Friuli” fornisce sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 alla popolazione dell’Emilia Romagna e non solo. In particolare, impiegando i propri elicotteri , il “Vega”, sta contribuendo alla distribuzione dei materiali acquisiti e stoccati su tutto il territorio nazionale dalla Protezione Civile per offrire assistenza ai cittadini. L’Esercito Italiano ha messo a punto un piano di trasporti aereo e terrestre integrato a quello della Protezione Civile per accelerare la distribuzione dei dispositivi di protezione e il materiale che la Forza Armata sta mettendo e continuerà a rendere disponibili continuano a fornire il loro preziosissimo contributo a favore dei cittadini italiani.

La professionalità, lo spirito di sacrificio e l’impegno che in ogni circostanza caratterizzano le donne e gli uomini dell’Esercito, continuano ad essere uno strumento fondamentale per il “Sistema Paese”. In particolare, la Brigata Aeromobile “Friuli” oltre ad avere in prontezza gli elicotteri per tutte le esigenze di trasporto legate all’emergenza coronavirus, ospita presso il 7° “Vega” di Rimini, un assetto eliportato di bio-contenimento per il trasporto di pazienti in gravi condizioni attraverso il sistema Isoark 36-2 e ha messo a disposizione delle Autorità locali e sanitarie il proprio personale medico e le infrastrutture, oltre al prezioso contributo dei soldati impegnati nell’Operazione “Strade Sicure” nelle città di Firenze e Roma.

