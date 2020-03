VIDEO | Fabio De Luigi lancia un appello agli iperattivi: "Adesso state a casa"

Anche l'attore e comico santarcangiolese Fabio De Luigi scende i campo per fare capire l’importanza di cambiare abitudini in queste giornate di emergenza a rischio contagio coronavirus. L'artista ha postato domenica un video su twitter in cui spiega: "Io a casa ci sto perché sono pigro, mi son sempre trovato bene". Ma capisce che c’è anche l’ "iperattivo”" quello che non sta fermo un attimo, è più forte di lui. L'invito è per quando sarà finita l'emergenza e, allora, "al mio tre, tutti fuori a fare aperitivi, cene con gli amici, in palestra. Però adesso state a casa, non è difficilissimo da capire. State a casa, per favore".

