VIDEO | Gessica Notaro si toglie la benda all'occhio su Facebook e annuncia una nuova operazione

Gessica Notaro, la cantante aggredita con l'acido dal suo ex fidanzato Edson Tavares, ha condiviso sulle sue pagine Facebook e Instagram un importante momento della sua vita, registrando un breve filmato dalla sala d'attesa dell'ospedale "Bufalini" di Cesena, dove si è sottoposta all'intervento all'occhio lesionato dal liquido corrosivo.

L'operazione, come lei stessa ha tenuto a precisare nel video amatoriale, si è resa necessaria per valutare lo stato dell'occhio sinistro, gravemente lesionato dopo l'aggressione subita due anni fa: "Sono in pre sala operatoria. Oggi non è un vero e proprio intervento, ma è un giorno particolare perché oggi devono tagliare nel mezzo le due palpebre che sono state cucite in questi due anni, per vedere che succede all'interno dell'occhio". L'intervento all'ospedale di Cesena era dunque in programma già da tempo, un'operazione di prassi richiesta dai medici che la seguono per valutare le reali condizioni del bulbo oculare e le cui palpebre furono cucite subito dopo l'aggressione.

Un importante passo in avanti per Gessica Notaro, che sul volto porta i segni della violenta aggressione subita nel 2017 dal suo ex fidanzato: "Non è la svolta decisiva, ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto, visto che siamo arrivati a questo punto... e vi racconto dopo come è andata". Gessica Notaro, che a Vieni da Me pochi giorni fa aveva rivissuto i drammatici momenti della morte del fratello, ha poi compiuto un gesto inatteso, ma che molti attendevano da tempo: si è tolta a sorpresa gli occhiali mostrando, per la prima volta sui social, il suo occhio lesionato. Per la bella modella riminese era giunto il momento di mostrarsi alle migliaia di suoi fan e sostenitori senza filtri, né bende, né occhiali. L'occhio profondamente danneggiato dall'acido era sempre stato tenuto al riparo con splendide bende, realizzate apposta per lei, anche e soprattutto per esigenze di salute, ma oggi lei ha voluto mostrarsi totalmente al popolo del web che l'ha sostenuta con calore e affetto, inondandola di messaggi di stima e commenti positivi.

