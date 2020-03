VIDEO | Sfondata quota 300 contagi, Gnassi: "A Rimini c'è un aumento esponenziale"

"Il Coronavirus può colpire chiuque - ha dichiarato Gnassi nel commentare l'aumento dei casi registrati negli ultimi giorni - è l'unica vera arma è essere responsabili ed evitare comportamenti che ci fanno stare insieme agli altri. Ci sono stati comportamenti belli e forti ma, allo stesso tempo, altri si sono comportati irresponsabilmente. Quelle persone devono sapere che mettono in pericolo la loro vita e quella degli altri. Dobbiamo resistere per due/tre settimane e, poi, potremo tornare alla vita di tutti i giorni. Quanto prima impareremo ad essere duri in questi giorni, quanto prima torneremo alla normalità. Non possiamo mettere in condizioni critiche la nostra sanità: stiamo predisponendo ulteriori posti letto grazie anche alla sanità privata".

