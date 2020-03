VIDEO | Gnassi ai riminesi: "Per combattere l'epidemia necessario cambiare il nostro stile di vita"

Copyright 2020 Citynews

Videomessaggio del sindaco dopo l'istituzione della zona rossa: "Abbiamo ottimo sistema sanitario ma è necessario prendere provvedimenti e assumere comportamenti che ci cambieranno lo stile di vita e le abitudini. sconfiggere il Coronavirus sarà una battaglia difficile e, ognuno, deve fare del suo. Rimini ha una storia millenaria di alti e bassi, siamo in una fase che non abbiamo mai conosciuto e ognuno di noi può contribuire ad uscire dall'epidemia. Siamo in grado di superare questa situazione. Il decreto non ci permetterà di spostarci al di fuori dalla provincia ma potremo lavorare e spostare le merci al suo interno. Gli scienziati ci dicono che solo seguendo queste prescrizioni potremo combattere il contagio. Ci saranno dei problemi ma, questo, non è il tempo delle polemiche. Il Comune si sta attrezzando per i servizi essenziali come portare la spesa a casa a chi non ce la fa o per gli insegnanti di sostegno ai ragazzi disabili. Il prossimo mese cambierà tutto nelle nostre abitudini, ma ce la faremo. Rimbocchiamoci le maniche, prepariamoci a questa partita dura ma Rimini ha le forze per uscirne".