VIDEO | Nuova Questura, Gnassi imita Salvini: "Qui si spacciano frottole"

Dopo la scampanellata di Matteo Salvini a un appartamento di Bologna, con il leader della Lega che chiedeva se all'interno si spacciava, a fare il verso al segretario del Carroccio è Andrea Gnassi che chiede "C'è qualcuno che spaccia frottole?". A lanciare il sasso della polemica è il primo cittadino di Rimini che, davanti a quella che sarebbe dovuta diventare la sede della polizia di Stato in via Ugo Bassi, accusa Salvini di aver promesso invano l'intervento per la risoluzione dell'annoso problema. "Queste sono le bugie - attacca Gnassi - sede definitiva della Questura bisogna buttarla giù. Ci hai abbandonato, ci hai tradito e abbiamo fatto la sede provvisoria con i nostri soldi. Ora trasferiremo la sede definitiva, insieme a stradale e guardia di finanza, alla Caserma Giulio Cesare. Ci vogliono macchine e polizia per combattere i veri delinquenti non i campanelli".

