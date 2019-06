A "Oltremare" la star si chiama Jackie: un grifone delle Alpi Orientali - IL VIDEO

Sta diventando la star assoluta del Volo dei Rapaci di Oltremare a Riccione. Si chiama Jackie, ha 1 anno di età, pesa 7,3 kg e la sua apertura alare raggiunge quasi i 3 metri. E’ una femmina di Grifone delle Alpi Orientali e le sue dimensioni colpiscono per grandezza e imponenza, rispetto a tutti gli altri rapaci del parco. A Oltremare è arrivata pochi mei fa. E’ amata da tutti, soprattutto dal team delle falconiere che ogni giorno collabora con l’animale per sviluppare tecniche di volo, facendo buon uso di tutte le arti della falconeria. Jackie è la più amata dal pubblico: è lei la ‘paladina’ di tutti i rapaci Grifone d’Italia. Grazie a Jackie, da quest’anno nel doppio appuntamento quotidiano, si racconta la storia dell’avvoltoio europeo e dei rischi che affronta in natura ogni giorno.