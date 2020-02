E' scattato intorno alle 18.30 di martedì l'allarme per un violento incedio che ha interessato un'abitazione di Santarcangelo. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco col personale del 115 che ha provveduto a circoscrivere il rogo che, però, aveva già provocato seri danni all'appartamento poi dichiarato inagibile. Sono state necessarie circa 2 ore di lavoro per avere ragione dell'incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

