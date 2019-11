VIDEO | Auto in fiamme sull'A14, intervengono i vigili del fuoco

Fiamme in A14, nel primo pomeriggio di lunedì, con un veicolo che ha preso fuoco durante la marcia. L'allarme è scattato intorno alle 14.40 quando, da una Smart che proedeva in direzione di Bologna, si sono levate le prime lingue di fuoco poco prima del casello di Rimini nord. Il guidatore è riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza e ad uscire dall'abitacolo prima che questi venisse avvolto dall'incendio. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte ma, nonostante l'intervento, la Smart è andata completamente distrutta. Durante le operazioni di spegnimento il traffico non ha subito rallentamenti grazie al supporto della Polizia stradale e del personale di Autostrade per l'Italia presenti sul posto.

