VIDEO | Camion di rotoballe in fiamme, i vigili del fuoco intervengono a San Marino

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio il personale dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Rimini è intervenuto nella Repubblica di San Marino per l'incendio di un autoarticolato che trasportava balle di fieno. L'allarme è scattato poco dopo le 23, a Gallazzano, quando le fiamme hanno avvolto la parte anteriore del mezzo pesante nei pressi della cabina motrice. Da Rimini sono partite tre squadre, una con Autopompaserbatoio e due con le botti, per portare supporto alla squadra della polizia Civile sammarinese. Sono state necessarie oltre 3 ore prima di dichiarare il cessato pericolo a causa dello smassamento delle rotoballe altamente infiammabili che rischiavano di alimentare l'incendio. La zona è stata poi presidiata per evitare che, braci interne alle rotoballe sfuggite allo spegnimento, potessero far ripartire il rogo.

