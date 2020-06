Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Incendio devasta fienile, necessari 25mila litri di acqua per spegnere le fiamme

Giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti in forze a Montescudo per circoscrivere il rogo