VIDEO | Incendio alla pista di Go-Kart, si sospetta origine dolosa

Un incendio, scoppiato all'alba di venerdì, ha provocato gravi danni alle strutture del noleggio di Go-Kart di Riccione in viale D'Annunzio. L'allarme è scattato intorno alle 5.30 quando, dalla pista a ridosso del Marano, si sono levate le fiamme che hanno fatto accorrere sul posto tre squadre dei vigili del fuoco. Nonostante l'intervento di un'autopompa e di due autobotti, il rogo ha mandato in cenere la struttura in legno adibita al ricovero dei Gp-Kart facendo crollare il tetto. Il lavoro del personale del 115 ha vitato che l'incendio si propagasse al locale adiacente, utilizzato come bar. Si sospetta che la natura del rogo sia di origine dolosa e, sul posto, è intervenuta anche la polizia di Stato con la Scientifica.

